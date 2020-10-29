Курс долара на міжбанку оновив максимум з початку року

Курс долара на міжбанку в продаж 29 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 28,46 гривень за долар, курс купівлі до 28,44 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 33,23 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,4450 - 28,4600 грн/долар, євро 33,2209 - 33,2384 грн/євро, російський рубль 0,3604 - 0,3607 грн/рубль.

Таким чином, курс долара піднявся до рівня 28,45 гривень - максимуму з початку року. У той же час курс євро відійшов від максимальних значень, досягнутих два дні назад.

Відзначимо, 28 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3900 - 28,4100 грн/долар, євро 33,3099 - 33,3334 грн/євро, російський рубль 0,3605 - 0,3609 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,43 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 жовтня встановлено на такому рівні: 28,4383 гривень за 1 долар (+0,0394 грн). При цьому курс долара на 29 жовтня становить 28,3989 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму більш ніж за два роки. Вище курс востаннє був 5 вересня 2018 року - 28,49 гривень за долар.