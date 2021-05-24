Курс долара на міжбанку трохи виріс на початку тижня

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 24 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 1 копійку до 27,45 гривень за долар, курс у купівлі до 27,43 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 33,47 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,4300 - 27,4500 грн/долар, євро 33,4508 - 33,4752 грн/євро, російський рубль 0,3727-0,3731 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 травня встановлено на такому рівні: 27,4572 гривень за 1 долар (-0,0093 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 27,4665 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знову знизився після зростання напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.