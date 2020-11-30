Курс доллара на межбанке немного снизился в начале недели

Курс доллара на межбанке в продаже 30 ноября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,51 гривен за доллар, курс в покупке до 28,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 34,19 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4950 - 28,5100 грн/доллар, евро 34,1769 - 34,1948 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3747 грн/рубль.

Отметим, 27 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,5150 - 28,5400 грн/доллар, евро 34,0526 - 34,0526 грн/евро, российский рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,49 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 декабря установлен на таком уровне: 28,4962 гривен за 1 доллар (+0,0281 грн). При этом курс доллара на 30 ноября составляет: 28,4681 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет девятый день подряд.