ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Курс долара на міжбанку трохи знизився на початку тижня

Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 28,50 гривень, євро - вище 34 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 30 листопада 2020 року у порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,51 гривень за долар, курс купівлі до 28,49 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 34,19 гривень за євро.

Популярні новини

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,4950 - 28,5100 грн/долар, євро 34,1769 - 34,1948 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3747 грн/рубль.

Зазначимо, 27 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,5150 - 28,5400 грн/долар, євро 34,0526 - 34,0526 грн/євро, російський рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,49 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 грудня встановлено на такому рівні: 28,4962 гривень за 1 долар (+0,0281 грн). При цьому курс долара на 30 листопада становить: 28,4681 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає дев'ятий день поспіль.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля