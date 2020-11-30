Курс доллара на межбанке немного снизился в начале недели

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 28,50 гривен за доллар, курс в покупке до 28,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 34,09 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,4800 - 28,5000 грн/доллар, евро 34,0905 - 34,1145 грн/евро, российский рубль 0,3738 - 0,3747 грн/рубль.

Отметим, 27 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,5150 - 28,5400 грн/доллар, евро 34,0526 - 34,0824 грн/евро, российский рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,46 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 ноября установлен на таком уровне: 28,4681 гривен за 1 доллар (+0,0253 грн). При этом курс доллара на 27 ноября составляет: 28,4428 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет восьмой день подряд. Вместе с тем, за последний месяц курс практически не изменился. За ноябрь курс доллара вырос на 0,1% с 28,43 грн/доллар на 31 октября до 28,46 грн/доллар на 30 ноября.

Прогноз

В течение недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5/28,7 грн.