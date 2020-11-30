Курс долара на міжбанку трохи знизився на початку тижня

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 30 листопада 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 28,50 гривень за долар, курс купівлі до 28,48 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 34,09 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,4800 - 28,5000 грн/долар, євро 34,0905 - 34,1145 грн/євро, російський рубль 0,3738 - 0,3747 грн/рубль.

Зазначимо, 27 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,5150 - 28,5400 грн/долар, євро 34,0526 - 34,0824 грн/євро, російський рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,46 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 листопада встановлено на такому рівні: 28,4681 гривень за 1 долар (+0,0253 грн). При цьому курс долара на 27 листопада становить: 28,4428 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає восьмий день поспіль. Разом з тим, за останній місяць курс практично не змінився. За листопад курс долара виріс на 0,1% з 28,43 грн/долар на 31 жовтня до 28,46 грн/долар на 30 листопада.

Прогноз

протягом тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,5/28,7 грн.