Курс доллара на межбанке немного понизился

Евро на межбанке подешевел на 17 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 13 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки - до 27,30 грн/долл, курс в покупке понизился до 27,27 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 17 копеек - до 31,06 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,2700 - 27,3000 грн/доллар, евро 31,0332 - 31,0646 грн/евро, российский рубль 0,4004 - 0,4011 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,2700 27,3000

EUR/UAH 31,0332 31,0646

RUB/UAH 0,4004 0,4011

Напомним, 10 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2900-27,3300, евро 31,1897-31,2354 грн/евро, российский рубль 0,4045-0,4053 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,25 гривен за доллар. Официальные курсы иностранных валют установлены на таком уровне:

2724,5640 гривны за 100 долларов (+13,4247);

3121,2605 гривны за 100 евро (-21,7633).