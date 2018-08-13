Курс долара на міжбанку трохи знизився

Євро на міжбанку подешевшав на 17 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 13 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки - до 27,30 грн/дол, курс купівлі знизився до 27,27 грн/дол. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок - до 31,06 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,2700 - 27,3000 грн/долар, євро 31,0332 - 31,0646 грн/євро, російський рубль 0,4004 - 0,4011 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,2700 27,3000

EUR/UAH 31,0332 31,0646

RUB/UAH 0,4004 0,4011

Нагадаємо, 10 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,2900-27,3300, євро 31,1897-31,2354 грн/євро, російський рубль 0,4045-0,4053 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 27,25 гривень за долар. Офіційні курси іноземних валют, встановлено на такому рівні:

2724,5640 гривні за 100 доларів (+13,4247);

3121,2605 гривні за 100 євро (-21,7633).