Курс доллара на межбанке 10 августа повысился до 27,33 гривен/доллар

Евро подешевел на 25 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 10 августа 2018 года повысился на 16 копеек - до 27,33 грн/долл, курс в покупке повысился на 15 копеек - до 27,29 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 25 копеек - до 31,24 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2900-27,3300, евро 31,1897-31,2354 грн/евро, российский рубль 0,4045-0,4053 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,2900 27,3300

EUR/UAH 31,1897 31,2354

RUB/UAH 0,4045 0,4053

Напомним, 9 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1400 - 27,1700 грн/долл, евро 31,4579 - 31,4900 грн/евро, российский рубль 0,4103 - 0,4110 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 10 августа, ослабил курс гривны до 27,25 гривен за доллар. Курс на 10 августа составляет 27,11 грн/доллар.

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 августа 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 16 копеек - до 27,40 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился до 27,11 гривен за доллар. По сравнению с данными 9 августа курс евро в продаже снизился на 5 копеек - до 31,65 гривен за доллар.