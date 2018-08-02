Курс доллара на межбанке находится выше 27 гривен/доллар

Новости Финансы 02.08.2018 - 13:24
Фото: курс доллара повысился (flickr.com nab/ukr)
Фото: курс доллара повысился (flickr.com nab/ukr)

Евро подешевел 14 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 2 августа 2018 года в 13:15 в сравнении с показателем закрытия последней сессии вырос на 2 копейки до - 27,02 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек - до 31,38 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 27,0300 - 27,0700 грн/доллар, евро 31,4358 - 31,4824 грн/евро, российский рубль 0,4278 - 0,4289 грн/рубль.

По состоянию на 13:15 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты        Bid             Offer

USD/UAH    26,9900   27,0250

EUR/UAH    31,3542   31,3841

RUB/UAH    0,4262     0,4270

Напомним, 1 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9850-27,0000, евро 31,5130-31,5279 грн/евро, российский рубль 0,4286-0,4293 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 2 августа 2018 года ослабил курс гривны до 26,96 гривен за доллар. Официальный курс гривны установлен на таком уровне:

2696,2130 гривны за 100 долларов (+9,5413);

3153,4907 гривны за 100 евро (+0,4128);

4,3090 гривны за 10 рублей (+0,0473).

Наличный курс доллара в продаже еще немного вырос
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