ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,83 грн/доллар

Новости » Финансы    07.12.2018 - 13:38
Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,83 грн/доллар
Фото: коллаж (Pixabay)

Межбанковский курс снижается

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 7 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,83 грн/доллар, в покупке до 27,82 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 31,66 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,8200 - 27,8400 грн/доллар, евро 31,5713 - 31,6024 грн/евро, российский рубль 0,4171 - 0,4178 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8200    27,8350

EUR/UAH     31,6535    31,6678

RUB/UAH     0,4150       0,4155

Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,83 грн/доллар

Напомним, 6 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,87-27,89 грн/доллар, евро 31,7802 - 31,7919 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4170 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,87 грн/доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 декабря установлен на таком уровне: 2787,9569 гривен за 100 долларов (-9,6087 гривен).

НБУ понизил справочный курс доллара до 27,82 грн/доллар Наличный курс доллара продолжает снижаться
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь