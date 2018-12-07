Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,83 грн/доллар

Фото: коллаж (Pixabay)

Межбанковский курс снижается

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 7 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,83 грн/доллар, в покупке до 27,82 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 31,66 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,8200 - 27,8400 грн/доллар, евро 31,5713 - 31,6024 грн/евро, российский рубль 0,4171 - 0,4178 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8200 27,8350

EUR/UAH 31,6535 31,6678

RUB/UAH 0,4150 0,4155

Напомним, 6 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,87-27,89 грн/доллар, евро 31,7802 - 31,7919 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4170 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,87 грн/доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 декабря установлен на таком уровне: 2787,9569 гривен за 100 долларов (-9,6087 гривен).