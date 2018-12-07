Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,83 грн/долар

Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс знижується

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 7 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,83 грн/долар, купівлі до 27,82 грн/долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 31,66 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,8200 - 27,8400 грн/долар, євро 31,5713 - 31,6024 грн/євро, російський рубль 0,4171 - 0,4178 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8200 27,8350

EUR/UAH 31,6535 31,6678

RUB/UAH 0,4150 0,4155

Нагадаємо, 6 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,87-27,89 грн/долар, євро 31,7802 - 31,7919 грн/євро, російський рубль 0,4164 - 0,4170 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 грудня, встановлений на такому рівні: 2787,9569 гривень за 100 доларів (-9,6087 гривень).