ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,10 грн/доллар

Новости » Финансы    04.12.2018 - 13:40
Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,10 грн/доллар
Фото: коллаж (Paxabay)

Межбанковский курс снижается четвертый день подряд

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 4 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 28,10 грн/доллар, в покупке до 28,07 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 32,03 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 28,1600 - 28,1900 грн/доллар, евро 32,0517 - 32,0858 грн/евро, российский рубль 0,4228 - 0,4235 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,0700    28,1000

EUR/UAH     31,9998    32,0311

RUB/UAH     0,4231       0,4240

Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,10 грн/доллар

Напомним, 3 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 31,9360 - 31,9587 грн/евро, российский рубль 0,4229 - 0,4237 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 28,17 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 декабря установлен на таком уровне: 2817,2738 гривен за 100 долларов (-5,0026 гривен).

НБУ понизил справочный курс доллара до 28,14 грн/доллар Наличный курс доллара продолжает снижаться
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь