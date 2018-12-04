Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,10 грн/доллар

Фото: коллаж (Paxabay)

Межбанковский курс снижается четвертый день подряд

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 4 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 28,10 грн/доллар, в покупке до 28,07 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 32,03 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 28,1600 - 28,1900 грн/доллар, евро 32,0517 - 32,0858 грн/евро, российский рубль 0,4228 - 0,4235 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0700 28,1000

EUR/UAH 31,9998 32,0311

RUB/UAH 0,4231 0,4240

Напомним, 3 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 31,9360 - 31,9587 грн/евро, российский рубль 0,4229 - 0,4237 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 28,17 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 декабря установлен на таком уровне: 2817,2738 гривен за 100 долларов (-5,0026 гривен).