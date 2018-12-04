Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,10 грн/долар

Фото: колаж (Paxabay)

Міжбанківський курс знижується четвертий день поспіль

Курс долара на міжбанку в продажу станом на 13:30 4 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 28,10 грн/долар, купівлі до 28,07 грн/долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 32,03 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 28,1600 - 28,1900 грн/долар, євро 32,0517 - 32,0858 грн/євро, російський рубль 0,4228 - 0,4235 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0700 28,1000

EUR/UAH 31,9998 32,0311

RUB/UAH 0,4231 0,4240

Нагадаємо, 3 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 31,9360 - 31,9587 грн/євро, російський рубль 0,4229 - 0,4237 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,17 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 грудня встановлено на такому рівні: 2817,2738 гривень за 100 доларів (-5,0026 гривень).