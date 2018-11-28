Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,30 грн/доллар

Фото: коллаж (Paxabay)

Курс доллара вырос на межбанковском рынке на 15 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 28 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 15 копеек до 28,30 грн/доллар, в покупке вырос до 28,27 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,93 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,2400 - 28,2600 грн/доллар, евро 31,8406 - 31,8574 грн/евро, российский рубль 0,4212 - 0,4218 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,2750 28,3050

EUR/UAH 31,9139 31,9365

RUB/UAH 0,4189 0,4196

Напомним, 27 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,1250 - 28,1500 грн/доллар, евро 31,7896 - 31,8151 грн/евро, российский рубль 0,4189 - 0,4196 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,10 грн/доллар, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 ноября установлен на таком уровне: 2810,5334 гривен за 100 долларов (+20,6887 гривен).