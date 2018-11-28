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Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,30 грн/долар

Новини » Фінанси    28.11.2018 - 13:39
Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,30 грн/долар
Фото: колаж (Paxabay)

Курс долара виріс на міжбанківському ринку на 15 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 28 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 15 копійок до 28,30 грн/долар, купівлі зріс до 28,27 грн/долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,93 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 31,8406 - 31,8574 грн/євро, російський рубль 0,4212 - 0,4218 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,2750    28,3050

EUR/UAH     31,9139    31,9365

RUB/UAH     0,4189       0,4196

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,30 грн/долар

Нагадаємо, 27 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,1250 - 28,1500 грн/долар, євро 31,7896 - 31,8151 грн/євро, російський рубль 0,4189 - 0,4196 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,10 грн/долар, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 листопада встановлено на такому рівні: 2810,5334 гривень за 100 доларів (+20,6887 гривень).

НБУ підвищив довідковий курс долара на 17 копійок до 28,26 грн/долар Готівковий курс долара виріс ще на 30 копійок
Теми: Курс долара
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