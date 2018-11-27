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Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,12 грн/доллар

Новости » Финансы    27.11.2018 - 13:53
Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,12 грн/доллар
Фото: коллаж (Paxabay)

Курс доллара вырос на межбанковском рынке на 21 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 27 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 21 копейку до 28,12 грн/доллар, в покупке вырос до 28,09 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 31,83 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,0800 - 28,1300 грн/доллар, евро 31,7556 - 31,8122 грн/евро, российский рубль 0,4209 - 0,4219 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,0950    28,1250

EUR/UAH     31,8007    31,8318

RUB/UAH     0,4209       0,4218

Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,12 грн/доллар

Напомним, 26 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,8800 - 27,9100 грн/доллар, евро 31,6521 - 31,6834 грн/евро, российский рубль 0,4163 - 0,4170 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,89 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 2789,8447 гривен за 100 долларов (+10,2619 гривен).

НБУ повысил справочный курс доллара на 20 копеек до 28,09 грн/доллар Наличный курс доллара вырос на 20 копеек, евро - почти на гривну
Темы: Курс доллара
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