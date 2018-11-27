Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,12 грн/доллар

Фото: коллаж (Paxabay)

Курс доллара вырос на межбанковском рынке на 21 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 27 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 21 копейку до 28,12 грн/доллар, в покупке вырос до 28,09 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 31,83 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,0800 - 28,1300 грн/доллар, евро 31,7556 - 31,8122 грн/евро, российский рубль 0,4209 - 0,4219 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0950 28,1250

EUR/UAH 31,8007 31,8318

RUB/UAH 0,4209 0,4218

Напомним, 26 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,8800 - 27,9100 грн/доллар, евро 31,6521 - 31,6834 грн/евро, российский рубль 0,4163 - 0,4170 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,89 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 2789,8447 гривен за 100 долларов (+10,2619 гривен).