Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,12 грн/долар

Фото: колаж (Paxabay)

Курс долара виріс на міжбанківському ринку на 21 копійку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 27 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 21 копійку до 28,12 грн/долар, купівлі зріс до 28,09 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 31,83 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,0800 - 28,1300 грн/долар, євро 31,7556 - 31,8122 грн/євро, російський рубль 0,4209 - 0,4219 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0950 28,1250

EUR/UAH 31,8007 31,8318

RUB/UAH 0,4209 0,4218

Нагадаємо, 26 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,8800 - 27,9100 грн/долар, євро 31,6521 - 31,6834 грн/євро, російський рубль 0,4163 - 0,4170 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 листопада встановлено на такому рівні: 2789,8447 гривень за 100 доларів (+10,2619 гривень).