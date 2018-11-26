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Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,93 грн/доллар

Новости » Финансы    26.11.2018 - 13:45
Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,93 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на межбанковском рынке на 17 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 26 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 17 копеек - 27,93 грн/доллар, в покупке вырос на 12 копеек до 27,86 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 26 копеек до 31,75 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,8200 - 27,8700 грн/доллар, евро 31,6396 - 31,6937 грн/евро, российский рубль 0,4185 - 0,4197 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8600    27,9300

EUR/UAH     31,6740    31,7508

RUB/UAH     0,4165       0,4180

Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,93 грн/доллар

Напомним, 23 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,7400 - 27,7600 грн/доллар, евро 31,4738 - 31,4964 грн/евро, российский рубль 0,4189 - 0,4194 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,79 грн/доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 2779,5828 гривен за 100 долларов (+4,9991 гривен).

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