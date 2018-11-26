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Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,93 грн/долар

Новини » Фінанси    26.11.2018 - 13:45
Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,93 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на міжбанківському ринку на 17 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 26 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 17 копійок - 27,93 грн/долар, у покупці виріс на 12 копійок до 27,86 грн/долар. Курс євро у продажу зріс на 26 копійок до 31,75 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,8200 - 27,8700 грн/долар, євро 31,6396 - 31,6937 грн/євро, російський рубль 0,4185 - 0,4197 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8600    27,9300

EUR/UAH     31,6740    31,7508

RUB/UAH     0,4165       0,4180

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,93 грн/долар

Нагадаємо, 23 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,7400 - 27,7600 грн/долар, євро 31,4738 - 31,4964 грн/євро, російський рубль 0,4189 - 0,4194 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,79 грн/долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 листопада встановлено на такому рівні: 2779,5828 гривень за 100 доларів (+4,9991 гривень).

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