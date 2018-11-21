Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,76 грн/доллар

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара стабилен на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 21 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,76 грн/доллар, в покупке - 27,74 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,67 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,7800 - 27,8000 грн/доллар, евро 31,6664 - 31,6864 грн/евро, российский рубль 0,4212 - 0,4218 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7400 27,7600

EUR/UAH 31,6568 31,6797

RUB/UAH 0,4204 0,4209

Напомним, 20 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,7350 - 27,7600 грн/доллар, евро 31,6179 - 31,6436 грн/евро, российский рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,76 грн/доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 ноября установлен на таком уровне: 2776,3875 гривен за 100 долларов (-0,0954 гривен).