Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,76 грн/долар

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара стабільний на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 21 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,76 грн/долар, купівлі - 27,74 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 31,67 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,7800 - 27,8000 грн/долар, євро 31,6664 - 31,6864 грн/євро, російський рубль 0,4212 - 0,4218 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7400 27,7600

EUR/UAH 31,6568 31,6797

RUB/UAH 0,4204 0,4209

Нагадаємо, 20 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,7350 - 27,7600 грн/долар, євро 31,6179 - 31,6436 грн/євро, російський рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 листопада встановлено на такому рівні: 2776,3875 гривень за 100 доларів (-0,0954 гривень).