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Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,77 грн/доллар

Новости » Финансы    20.11.2018 - 13:51
Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,77 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара растет на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 20 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,77 грн/доллар, в покупке вырос до 27,75 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 31,8438 - 31,8699 грн/евро, российский рубль 0,4231 - 0,4241 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7550    27,7750

EUR/UAH     31,7322    31,7496

RUB/UAH     0,4223       0,4229

Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,77 грн/доллар

Напомним, 19 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,7250 - 27,7550 грн/доллар, евро 31,6896 - 31,7211 грн/евро, российский рубль 0,4201 - 0,4210 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,76 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 2776,4829 гривен за 100 долларов (+0,9859 гривен).

НБУ повысил справочный курс доллара до 27,76 грн/доллар Наличный курс евро вырос на 10 копеек
Темы: Курс доллара
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