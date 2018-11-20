Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,77 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара росте на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 20 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,77 грн/долар, купівлі зріс до 27,75 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 31,74 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 31,8438 - 31,8699 грн/євро, російський рубль 0,4231 - 0,4241 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7550 27,7750

EUR/UAH 31,7322 31,7496

RUB/UAH 0,4223 0,4229

Нагадаємо, 19 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,7250 - 27,7550 грн/долар, євро 31,6896 - 31,7211 грн/євро, російський рубль 0,4201 - 0,4210 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 листопада встановлено на такому рівні: 2776,4829 гривень за 100 доларів (+0,9859 гривень).