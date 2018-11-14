Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,83 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара растет на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:50 14 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,83 грн/доллар, в покупке до 27,81 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,40 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,8300 - 27,8500 грн/доллар, евро 31,4033 - 31,4231 грн/евро, российский рубль 0,4094 - 0,4099 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8150 27,8350

EUR/UAH 31,3819 31,4072

RUB/UAH 0,4099 0,4105

Напомним, 13 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,8700 - 27,8900 грн/доллар, евро 31,4011 - 31,4236 грн/евро, российский рубль 0,4110 - 0,4115 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,91 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 ноября установлен на таком уровне: 2791,8162 гривен за 100 долларов (+1,4425 гривен).