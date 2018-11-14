Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,83 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара росте на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:50 14 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,83 грн/долар, купівлі до 27,81 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 31,40 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,8300 - 27,8500 грн/долар, євро 31,4033 - 31,4231 грн/євро, російський рубль 0,4094 - 0,4099 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8150 27,8350

EUR/UAH 31,3819 31,4072

RUB/UAH 0,4099 0,4105

Нагадаємо, 13 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,8700 - 27,8900 грн/долар, євро 31,4011 - 31,4236 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4115 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,91 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара 14 листопада встановлено на такому рівні: 2791,8162 гривень за 100 доларів (+1,4425 гривень).