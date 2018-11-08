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Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,93 грн/доллар

Новости » Финансы    08.11.2018 - 13:45
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара падает на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 8 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,93 грн/доллар, в покупке вырос до 27,91 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 31,87 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,9000 - 27,9300 грн/доллар, евро 31,9120 - 31,9435 грн/евро, российский рубль 0,4213 - 0,4220 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,9100    27,9300

EUR/UAH     31,8536    32,8765

RUB/UAH     0,4198       0,4206

Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,93 грн/доллар

Напомним, 7 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,89 - 27,91 грн/доллар, евро 32,0093 - 32,0380 грн/евро, российский рубль 0,4220 - 0,4226 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,89 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 ноября установлен на таком уровне: 2789,6958 гривен за 100 долларов (-5,8882 гривен).

НБУ повысил справочный курс доллара до 27,93 грн/доллар Доллар и евро стабильны на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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