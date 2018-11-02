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Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,11 грн/доллар

Новости » Финансы    02.11.2018 - 14:05
Фото: обмен валют (РБК-Украина)
Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Курс доллара падает на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 2 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,11 грн/доллар, в покупке снизился на 1 копейку 28,11 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 32,18 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1600 - 28,1800 грн/доллар, евро 32,2150 - 32,2322 грн/евро, российский рубль 0,4291 - 0,4297 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,0900    28,1150

EUR/UAH     32,1574    32,1832

RUB/UAH     0,4276       0,4282

Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,11 грн/доллар

Напомним, 1 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1000 - 28,1250 грн/доллар, евро 32,0592 - 32,0850 грн/евро, российский рубль 0,4278 - 0,4286 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,15 грн/доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на таком уровне: 2815,7863 гривен за 100 долларов (+3,9031 гривен).

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Темы: Курс доллара
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