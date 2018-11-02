Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,11 грн/долар

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Курс долара падає на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 2 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,11 грн/долар, купівлі знизився на 1 копійку 28,11 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 32,18 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1600 - 28,1800 грн/долар, євро 32,2150 - 32,2322 грн/євро, російський рубль 0,4291 - 0,4297 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0900 28,1150

EUR/UAH 32,1574 32,1832

RUB/UAH 0,4276 0,4282

Нагадаємо, 1 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1000 - 28,1250 грн/долар, євро 32,0592 - 32,0850 грн/євро, російський рубль 0,4278 - 0,4286 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 грн/долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 листопада встановлено на такому рівні: 2815,7863 гривень за 100 доларів (+3,9031 гривень).