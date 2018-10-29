Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,21 грн/доллар

Фото: коллаж (Pixabey)

Курс доллара вновь растет на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 29 октября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,21 грн/доллар, в покупке также снизился до 28,18 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 32,19 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1900 - 28,2300 грн/доллар, евро 32,1027 - 32,1455 грн/евро, российский рубль 0,4284 - 0,4294 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1850 28,2150

EUR/UAH 32,1619 32,1933

RUB/UAH 0,4296 0,4306

Напомним, 26 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1900 - 28,2200 грн/доллар, евро 32,0206 - 32,0250 грн/евро, российский рубль 00,4279 - 0,4288 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,26 грн/доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 октября установлен на таком уровне: 2826,5984 гривен за 100 долларов (-6,9598).