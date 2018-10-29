Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,21 грн/долар

Фото: колаж (Pixabey)

Курс долара знову зростає на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 29 жовтня 2018 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,21 грн/долар, в покупці також знизився до 28,18 грн/долар. Курс євро у продажу зріс на 17 копійок до 32,19 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1900 - 28,2300 грн/долар, євро 32,1027 - 32,1455 грн/євро, російський рубль 0,4284 - 0,4294 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1850 28,2150

EUR/UAH 32,1619 32,1933

RUB/UAH 0,4296 0,4306

Нагадаємо, 26 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1900 - 28,2200 грн/долар, євро 32,0206 - 32,0250 грн/євро, російський рубль 00,4279 - 0,4288 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 2826,5984 гривень за 100 доларів (-6,9598).