Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,18 грн/доллар

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Курс доллара на межбанке резко пошел вверх

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 19 октября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 28,18 грн/доллар, в покупке также вырос - до 28,16 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,31 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1700 - 28,1900 грн/доллар, евро 32,2292 - 32,2493 грн/евро, российский рубль 0,4277 - 0,4283 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1600 28,1800

EUR/UAH 32,2967 32,3168

RUB/UAH 0,4291 0,4296

Напомним, 18 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,0850 - 28,1100 грн/доллар, евро 32,2696 - 32,2955 грн/евро, российский рубль 0,4274 - 0,4280 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,03 грн/доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 октября установлен на таком уровне: 2803,6647 гривен за 100 долларов (+11,9753).