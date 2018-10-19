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Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,18 грн/долар

Новини » Фінанси    19.10.2018 - 13:36
Фото: Обмін валют (РБК-Україна)
Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Курс долара на міжбанку різко пішов вгору

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 19 жовтня 2018 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 28,18 грн/долар, в покупці також виріс - до 28,16 грн/долар. Курс євро у продажу зріс на 2 копійки до 32,31 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1700 - 28,1900 грн/долар, євро 32,2292 - 32,2493 грн/євро, російський рубль 0,4277 - 0,4283 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1600    28,1800

EUR/UAH     32,2967    32,3168

RUB/UAH     0,4291       0,4296

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,18 грн/долар

Нагадаємо, 18 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,0850 - 28,1100 грн/долар, євро 32,2696 - 32,2955 грн/євро, російський рубль 0,4274 - 0,4280 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,03 грн/долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 жовтня встановлено на такому рівні: 2803,6647 гривень за 100 доларів (+11,9753).

НБУ підвищив довідковий курс долара до 28,18 грн/долар Готівковий курс долара зріс на 15 копійок
Теми: Курс долара
Новини України Міжбанк Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
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