Курс доллара на межбанке находится на уровне 26,77 гривен/доллар

Евро подешевел на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 27 июля 2018 года в 12:50 в сравнении с показателем закрытия последней сессии вырос на 3 копейки до - 26,77 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек - до 31,11 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,7500 - 26,7900 грн/доллар, евро 31,1771 - 31,2210 грн/евро, российский рубль 0,4227 - 0,4235 грн/рубль.

По состоянию на 12:50 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,7450 26,7700

EUR/UAH 31,0883 31,1147

RUB/UAH 0,4243 0,4252

Напомним, 26 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7200 - 26,7400, евро 31,2169 - 31,2296 грн/евро, российский рубль 0,4243 - 0,4249 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 27 июля 2018 года ослабил курс гривны до 26,63 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 665,1412 гривны за 100 долларов (+2,4534);

3 122,4794 гривны за 100 евро (+9,7974);

4,2339 4,2209 гривны за 10 рублей (+0,013).