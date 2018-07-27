Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 26,77 гривень/долар

Євро подешевшав на 11 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 27 липня 2018 року о 12:50 у порівнянні з показником закриття останньої сесії виріс на 3 копійки до - 26,77 грн/долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок - до 31,11 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,7500 - 26,7900 грн/долар, євро 31,1771 - 31,2210 грн/євро, російський рубль 0,4227 - 0,4235 грн/рубль.

Станом на 12:50 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,7450 26,7700

EUR/UAH 31,0883 31,1147

RUB/UAH 0,4243 0,4252

Нагадаємо, 26 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,7200 - 26,7400, євро 31,2169 - 31,2296 грн/євро, російський рубль 0,4243 - 0,4249 грн/рубль.

Національний банк України на 27 липня 2018 року послабив курс гривні до 26,63 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2 665,1412 гривні за 100 доларів (+2,4534);

3 122,4794 гривні за 100 євро (+9,7974);

4,2339 4,2209 гривні за 10 рублів (+0,013).