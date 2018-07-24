Курс доллара на межбанке находится на уровне 26,59 грн/доллар

Евро подорожал на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 24 июля 2018 года в 12:50 в сравнении с показателем закрытия последней сессии вырос на 11 копеек до - 26,59 грн/доллар. Курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 31,07 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,5800 - 26,6000 грн/доллар, евро 31,0374 - 31,0581 грн/евро, российский рубль 0,4220 - 0,4228 грн/рубль.

По состоянию на 12:50 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,5800 26,5950

EUR/UAH 31,0518 31,0762

RUB/UAH 0,4228 0,4233

Напомним, 23 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4600 - 26,4800, евро 30,9661 - 30,9895 грн/евро, российский рубль 0,4192 - 0,4197 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 24 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,45 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 644,9683 гривны за 100 долларов (+0,3582);

3 098,8449 гривны за 100 евро (+12,5846);

4,1854 гривны за 10 рублей (+0,0199).