Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 26,59 грн/долар
Євро подорожчав на 11 копійок
Курс долара на міжбанку в продажу 24 липня 2018 року о 12:50 у порівнянні з показником закриття останньої сесії виріс на 11 копійок до - 26,59 грн/долар. Курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 31,07 грн/євро.
За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,5800 - 26,6000 грн/долар, євро 31,0374 - 31,0581 грн/євро, російський рубль 0,4220 - 0,4228 грн/рубль.
Станом на 12:50 торги проходили в наступному діапазоні:
Валюти Bid Offer
USD/UAH 26,5800 26,5950
EUR/UAH 31,0518 31,0762
RUB/UAH 0,4228 0,4233
Нагадаємо, 23 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4600 - 26,4800, євро 30,9661 - 30,9895 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4197 грн/рубль.
Національний банк України на 24 липня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,45 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:
2 644,9683 гривні за 100 доларів (+0,3582);
3 098,8449 гривні за 100 євро (+12,5846);
4,1854 гривні за 10 рублів (+0,0199).