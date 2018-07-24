Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 26,59 грн/долар

Новини Фінанси 24.07.2018 - 12:57
Фото: курс долара підвищився (flickr.com nab/ukr)
Фото: курс долара підвищився (flickr.com nab/ukr)

Євро подорожчав на 11 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 24 липня 2018 року о 12:50 у порівнянні з показником закриття останньої сесії виріс на 11 копійок до - 26,59 грн/долар. Курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 31,07 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,5800 - 26,6000 грн/долар, євро 31,0374 - 31,0581 грн/євро, російський рубль 0,4220 - 0,4228 грн/рубль.

Станом на 12:50 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюти      Bid         Offer

USD/UAH  26,5800  26,5950

EUR/UAH  31,0518  31,0762

RUB/UAH  0,4228    0,4233

Нагадаємо, 23 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4600 - 26,4800, євро 30,9661 - 30,9895 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4197 грн/рубль.

Національний банк України на 24 липня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,45 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2 644,9683 гривні за 100 доларів (+0,3582);

3 098,8449 гривні за 100 євро (+12,5846);

4,1854 гривні за 10 рублів (+0,0199).

Готівковий курс долара в продажу трохи виріс
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