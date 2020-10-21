Курс доллара на межбанке начал снижаться после недельного роста

Курс доллара на межбанке в продаже 21 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 28,26 гривен за доллар, курс в покупке до 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 33,51 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2400 - 28,2600 грн/доллар, евро 33,4954 - 33,5135 грн/евро, российский рубль 0,3677 - 0,3681 грн/рубль.

Отметим, 20 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3400 - 28,3600 грн/доллар, евро 33,5007 - 33,5158 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3648 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне: 28,2737 гривен за 1 доллар (-0,097 грн). При этом курс доллара на 21 октября составляет 28,3707 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд после роста на прошлой неделе.