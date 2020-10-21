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Курс долара на міжбанку почав знижуватися після тижневого зростання

Автор: Олександр Білоус

Долар опустився до рівня 28,25 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 21 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 28,26 гривень за долар, курс купівлі до 28,24 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 33,51 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 33,4954 - 33,5135 грн/євро, російський рубль 0,3677 - 0,3681 грн/рубль.

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Відзначимо, 20 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3400 - 28,3600 грн/долар, євро 33,5007 - 33,5158 грн/євро, російський рубль 0,3645 - 0,3648 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2737 гривень за 1 долар (-0,097 грн). При цьому курс долара на 21 жовтня становить 28,3707 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується другий день поспіль після зростання минулого тижня.

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