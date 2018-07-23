Курс доллара на межбанке еще немного вырос

Евро подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 23 июля 2018 года в 12:34 в сравнении с показателем закрытия последней сессии вырос на 2 копейки до - 26,47 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки - до 30,94 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,4100 - 26,4600 грн/доллар, евро 30,9815 - 31,0375 грн/евро, российский рубль 0,4177 - 0,4188 грн/рубль.

По состоянию на 12:34 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,4400 26,4700

EUR/UAH 30,9189 30,9487

RUB/UAH 0,4189 0,4196

Напомним, 20 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300-26,4500, евро 30,9601-30,9808 грн/евро, российский рубль 0,4163-0,4168 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 23 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,45 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2644,6104 гривны за 100 долларов (-2,6329);

3086,2603 гривны за 100 евро (+18,6348);

4,1655 гривны за 10 рублей (-0,0182).