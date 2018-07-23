Курс долара на міжбанку ще трохи виріс

Євро подешевшав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 23 липня 2018 року о 12:34 у порівнянні з показником закриття останньої сесії виріс на 2 копійки до - 26,47 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки - до 30,94 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,4100 - 26,4600 грн/долар, євро 30,9815 - 31,0375 грн/євро, російський рубль 0,4177 - 0,4188 грн/рубль.

Станом на 12:34 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,4400 26,4700

EUR/UAH 30,9189 30,9487

RUB/UAH 0,4189 0,4196

Нагадаємо, 20 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4300-26,4500, євро 30,9601-30,9808 грн/євро, російський рубль 0,4163-0,4168 грн/рубль.

Національний банк України на 23 липня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,45 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2644,6104 гривні за 100 доларів (-2,6329);

3086,2603 гривні за 100 євро (+18,6348);

4,1655 гривні за 10 рублів (-0,0182).