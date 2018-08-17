Курс долара на міжбанку майже досяг 27,90 гривень за долар

Євро на міжбанку подорожчав ще на 8 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:09 17 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 11 копійок - до 27,89 грн/дол, курс купівлі підвищився до 27,85 грн/дол. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок - до 31,74 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,8500 - 27,8900 грн/долар, євро 31,7127 - 31,7471 грн/євро, російський рубль 0,4167 - 0,4175 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,8500 27,8900

EUR/UAH 31,7127 31,7471

RUB/UAH 0,4167 0,4175

Нагадаємо, 16 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7500 - 27,7800 грн/долар, євро 31,6405 - 31,6692 грн/євро, російський рубль 0,4156 - 0,41625 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 27,67 гривень за долар. Офіційний курс встановлено на наступному рівні:

2 767, 0533 гривні за 100 доларів (+22,0673);

3 146,1396 гривні за 100 євро (+38,5409).