Курс доллара на межбанке 16 августа вырос до 27,78 гривен/доллар

Новости Финансы 16.08.2018 - 17:30
Курс доллара снова вырос (Коллаж РБК-Украина)
Курс доллара снова вырос (Коллаж РБК-Украина)

Евро подорожал на 56 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 16 августа 2018 года повысился на 26 копеек - до 27,78 грн/долл, курс в покупке также повысился на 26 копеек до 27,75 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 56 копеек - до 31,67 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7500 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,6405 - 31,6692 грн/евро, российский рубль 0,4156 - 0,41625 грн/рубль.

Валюта           Bid           Offer

USD/UAH       27,7500    27,7800

EUR/UAH       31,6405    31,6692

RUB/UAH       0,4156      0,41625

Курс доллара на межбанке 16 августа вырос до 27,78 гривен/доллар

Напомним, 15 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4900 - 27,5200 грн/доллар, евро 31,0746 - 31,1086 грн/евро, российский рубль 0,4078 - 0,4085 грн/рубль.

Отметим, что 16 августа в обменных пунктах Украины курс доллара сегодня в 15:55 по сравнению с предыдущим торговым днем повысился на 31 копейку - до 27,90 гривен за доллар, курс покупки доллара повысился до 27,56 гривен за доллар. По сравнению с данными 15 августа курс евро в продаже вырос на 27 копеек - до 31,81 гривен за евро.

Национальный банк Украины на межбанковском рынке 14 августа продал еще 66,6 млн для поддержки курса гривны. Был объявлен аукцион о'объемом до 100 млн долларов, на который подали 46 заявок. В итоге НБУ продал 66,6 млн, удовлетворив 22 заявки. Средневзвешенный курс по результатам торгов составил 27,4619 гривен за доллар

НБУ на 17 августа ослабил курс гривны до 27,67 грн/доллар Наличный курс доллара в продаже достиг 27,90 грн/доллар
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