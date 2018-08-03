Курс долара на міжбанку 3 серпня підвищився до 27,13 гривень/долар

Євро подешевшав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 3 серпня 2018 року підвищився на 8,5 копійок - до 27,13 грн/дол, курс купівлі підвищився на 9 копійок - до 27,10 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки - до 31,39 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися у діапазоні 27,1000-27,1250, євро 31,3709-31,3944 грн/євро, російський рубль 0,4279-0,4285 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,1000 27,1250

EUR/UAH 31,3709 31,3944

RUB/UAH 0,4279 0,4285

Нагадаємо, 2 серпня торги по долару закрилися у діапазоні 27,0100 - 27,0400, євро 31,3964-31,4285 грн/євро, російський рубль 0,4265-0,4272 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 27,09 гривень за долар. Курс на 3 серпня становить 27,01 грн/долар.

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 серпня 2018 року, о 12:00 курс долара у продажу у порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 14 копійок - до 27,29 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 10 копійок - до 27,00 гривень за долар. Порівняно з даними 2 серпня курс євро у продажу виріс на 3 копійки - до 31,80 гривень за долар.