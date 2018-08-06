Курс долара на міжбанку 6 серпня знизився до 27,12 гривень/долар

Євро подешевшав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 6 серпня 2018 року знизився на 1 копійку - до 27,12 грн/дол, курс купівлі також знизився на 1 копійку - до 27,09 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок - до 31,30 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися у діапазоні 27,0900 - 27,1200 , євро 31,2699 - 31,2991 грн/євро, російський рубль 0,4250 - 0,4257 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,0900 27,1200

EUR/UAH 31,2699 31,2991

RUB/UAH 0,4250 0,4257

Нагадаємо, 3 серпня торги по долару закрилися у діапазоні 27,1000-27,1250, євро 31,3709-31,3944 грн/євро, російський рубль 0,4279-0,4285 грн/рубль.

Національний банк України на 7 серпня 2018 року, у порівнянні з попереднім банківським днем, 6 серпня, послабив курс гривні до 27,13 гривень за долар.

В обмінних пунктах України 6 серпня 2018 року курс долара в продажу, в порівнянні з попереднім торговим днем, зріс на 15 копійок - до 27,44 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 10 копійок - до 27,10 гривень за долар. Порівняно з даними 3 серпня курс євро у продажу виріс на 8 копійок - до 31,88 гривень за долар.