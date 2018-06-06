Курс доллара на межбанке в 13:10 уменьшился до 26,16 грн/доллар

Курс евро вырос до 30,79 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 6 июня 2018 года в 13:10 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 0,5 копейки до 26,16 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 27 копеек – до 30,79 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1600 – 26,1800 грн/доллар, евро 30,7615 – 30,7850 грн/евро, российский рубль 0,4219 - 0,4224 грн/рубль.

По состоянию на 13:10 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1450 26,1600

EUR/UAH 30,7752 30,7929

RUB/UAH 0,4217 0,4223

Напомним, 5 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1500 – 26,1650, евро 30,5065 – 30,5214 грн/евро, российский рубль 0,4192 - 0,4197 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,15 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2615,6210 гривны за 100 долларов (+2,3335); 3053,7375 гривны за 100 евро (-13,4780); 4,2200 гривны за 10 рублей (+0,0022).