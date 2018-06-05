Курс доллара на межбанке 5 июня повысился до 26,165 гривен/доллар

Евро понизился на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 5 июня 2018 года повысился на 0,5 копейки до 26,165 грн/долл, курс покупки повысился на 1 копейку до 26,15 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 13 копеек - до 30,52 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1500 – 26,1650, евро 30,5065 – 30,5214 грн/евро, российский рубль 0,4192 - 0,4197 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1500 26,1650

EUR/UAH 30,5065 30,5214

RUB/UAH 0,4192 0,4197

Напомним, 4 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1400 – 26,1600, евро 30,6282 – 30,6490 грн/евро, российский рубль 0,4215 - 0,4221 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 1 копейку до 26,13 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки до 25,91 гривен за доллар. По сравнению с данными 4 июня, курс евро в продаже повысился на 6 копеек - до 30,76 гривен за евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,12 гривен, в покупке курс доллара сохранился на уровне 25,89 гривен за доллар. По сравнению с данными 1 июня, курс евро в продаже повысился на 1 копейку - до 30,70 гривен за евро.