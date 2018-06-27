Курс доллара на межбанке в 12:45 увеличился до 26,37 грн/доллар

Курс евро вырос до 30,68 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 27 июня 2018 года в 12:45 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 16,5 копейки до 26,37 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 11 копеек – до 30,68 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2600 – 26,3100 грн/доллар, евро 30,6401 – 30,6958 грн/евро, российский рубль 0,4161 - 0,4172 грн/рубль.

По состоянию на 12:45 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3200 26,3700

EUR/UAH 30,6259 30,6814

RUB/UAH 0,4159 0,4171

Напомним, 26 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1800 – 26,2050, евро 30,5389 – 30,5681 грн/евро, российский рубль 0,4140 - 0,4148 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,18 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2618,9170 гривны за 100 долларов (+1,5545); 3056,7999 гривны за 100 евро (-5,5142); 4,1709 гривны за 10 рублей (+0,0130).