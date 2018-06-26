Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Курс доллара на межбанке 26 июня повысился до 26,205 гривен/доллар

НовостиФинансы    26.06.2018 - 17:05
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)

Евро понизился на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 26 июня 2018 года повысился на 0,5 копейки до 26,205 грн/долл, курс покупки повысился на 0,5 копеек до 26,18 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,57 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1800 – 26,2050, евро 30,5389 – 30,5681 грн/евро, российский рубль 0,4140 - 0,4148 грн/рубль.

Валюты       Bid            Offer

USD/UAH    26,1800    26,2050

EUR/UAH    30,5389    30,5681

RUB/UAH    0,4140     0,4148

Напомним, 25 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1750 – 26,2000, евро 30,5697 – 30,5963 грн/евро, российский рубль 0,4155 - 0,4164 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 июня 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже понизился на 3 копейки до 26,22 гривен, в покупке курс доллара понизился на 3 копейки до 26,02 гривен за доллар. По сравнению с данными 25 июня, курс евро в продаже повысился на 6 копеек - до 30,84 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке в 12:35 увеличился до 26,21 грн/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 сохранился на уровне 26,20 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь