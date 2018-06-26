Курс доллара на межбанке 26 июня повысился до 26,205 гривен/доллар

Евро понизился на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 26 июня 2018 года повысился на 0,5 копейки до 26,205 грн/долл, курс покупки повысился на 0,5 копеек до 26,18 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,57 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1800 – 26,2050, евро 30,5389 – 30,5681 грн/евро, российский рубль 0,4140 - 0,4148 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1800 26,2050

EUR/UAH 30,5389 30,5681

RUB/UAH 0,4140 0,4148

Напомним, 25 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1750 – 26,2000, евро 30,5697 – 30,5963 грн/евро, российский рубль 0,4155 - 0,4164 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 июня 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже понизился на 3 копейки до 26,22 гривен, в покупке курс доллара понизился на 3 копейки до 26,02 гривен за доллар. По сравнению с данными 25 июня, курс евро в продаже повысился на 6 копеек - до 30,84 гривен за евро.