Курс доллара на межбанке на 12:40 повысился до 26,14 гривен/доллар

Евро повысился на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 30 мая 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия предыдущей сессии повысился на 2 копейки – 26,14 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 9 копеек - до 30,33 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1300 – 26,1600 грн/доллар, евро 30,2376 – 30,2723 грн/евро, российский рубль 0,4169 - 0,4177 грн/рубль.

По состоянию на 12:40 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1150 26,1400

EUR/UAH 30,3012 30,3302

RUB/UAH 0,4176 0,4182

Напомним, 29 мая торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1000 – 26,1200, евро 30,2211 – 30,2443 грн/евро, российский рубль 0,4174 - 0,4180 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 мая 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,10 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2609,8943 гривны за 100 долларов (-5,0547); 3016,5158 гривны за 100 евро (-36,4372); 4,1664 гривны за 10 рублей (-0,0741).